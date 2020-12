Le 29 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Dinant condamnait deux individus en situation illégale à deux ans de prison avec sursis pour des faits de vol avec et sans effraction. Quinze jours après le prononcé, ils auraient récidivé.

On leur reproche premièrement trois vols à l’étalage, les 15, 21 et 25 février dans des magasins Zara, H&M et Colruyt de Namur. "Des vols de vêtements ou du matériel multimédia destiné à être revendu pour subvenir à leurs besoins. Soit ils ont été pris sur le fait, soit filmé par les caméras de surveillance", explique le parquet de Namur.

Du 3 au 6 mars 2020, ce sont deux vols avec effraction qui leur sont reprochés. Un à Yvoir, dans une maison inoccupée. "Un couple qui venait d’hériter de cette maison a surpris les deux individus en train de se reposer dans des lits. Ils ont brisé un carreau pour y entrer. Ils ont pris la fuite. Dans leur fuite, ils ont perdu des objets volés ailleurs", poursuit le parquet de Namur. Un second vol leur est reproché dans une habitation de la région. "Une dame a vu une personne partir de la maison mais ne s’en est pas inquiétée car son grand-père était alité dans le salon et recevait régulièrement des gens." Le ministère public requiert deux ans ferme.

Pour la défense, rien ne permet de dire que les deux prévenus sont les auteurs de ces vols. "Ils faisaient froid et cherchaient un abri pour se reposer et passer une nuit au chaud. Le carreau a pu être cassé avant par d’autres personnes, idem pour le vol." À tout le moins, il existerait néanmoins une prévention de violation de domicile. Pour les vols à l’étalage, un sursis a été demandé. "Mon client est Algérien et est diplômé en électricité industrielle. Il est venu pour goûter à l’Eldorado européen mais a vite déchanté."