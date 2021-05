Sentiers d’Art, c’est 141 km d’Art dans la nature Cette nouvelle randonnée emmène les promeneurs à la découverte du Condroz et de la Famenne et ses paysages vallonnés, ses villages typiques, ses grands bois s’ouvrant sur des horizons à perte de vue.

Sur ces 141kms, près de 50 œuvres de land’art complétées par les œuvres de la Fête de Mai sont installées au coeur de la nature. Cette randonnée exceptionnelle traverse les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. De petites boucles familiales de 7 à 16 km sont proposées tout au long du sentier.

Ce qui rend cette randonnée insolite c’est qu‘ il existe aussi 6 abris artistiques et poétiques qui permettent aux randonneurs de s’abriter et de se reposer au cours de leur progression sur le sentier (+/- tous les 20-25 km).

Nouveauté, des aires de bivouacs (4 tentes maximum réservées exclusivement aux randonneurs pas adaptés pour les grands groupes de randonneurs) sont aménagées soit à côté de l’abri ou non loin.

Le Sentier est balisé (pas les petites boucles) et est accessible gratuitement toute l’année, 24h/24, 7j/7 et pour tous les usagers non-motorisés.

Dès le 23 mai 2021, 6 nouvelles œuvres vont être installées par des artistes belges et français sur les 6 communes. Des balades thématiques seront organisées et permettront d’aller à la rencontre de l’art et de la nature! Les artistes seront présents exceptionnellement ce jour-là entre 10h et 17h près de leur œuvre. L’occasion de partager leur expérience.

L’inscription est obligatoire avant le 20 mai. Plus d’informations : www.sentiersdart.be