Il y avait un peu plus d’animation que d’habitude, ce lundi après-midi, au centre de tri Bpost de Jemelle. Le CEO, Dirk Tirez, avait même fait le déplacement pour assister au départ des deux premiers camions transportant des biens de premières nécessité, à destination des Ukrainiens touchés par le conflit russo-ukrainien.

L’opération lancée par Bpost remonte au 21 mars dernier. L’entreprise postale et de logistique d’e-commerce a mis ses 657 bureaux à disposition pour collecter des produits de première nécessité. "Le président du Conseil d’Administration de la poste ukrainienne, Benoît Pleska, un Belge originaire de Mons, a contacté le CEO de Bpost pour mettre quelque chose en place. Ce dernier a répondu positivement", explique la porte-parole de Bpost Laura Cerrada Crespo.

Depuis, les 657 bureaux de poste reçoivent quotidiennement des dons qu’il faut trier. Une étape qui a lieu au centre de tri de Jemelle. Six employés s’y attellent quotidiennement. "Il y a beaucoup de nourriture pour chien et chat, de langes, de lingettes, de lait en poudre et des produits d’hygiène. On reçoit 18 chariots par jour, à trier (Ndlr : le volume d’un chariot est d’environ 2m³). On est rôdé", détaille Steven, l’un des six employés chargés du tri.

© Monmart

"Le pied droit qui chatouille"

Une fois triés et rangés par catégories, ces dons seront acheminés par camion. Les deux premiers départs ont eu lieu ce lundi après-midi. Deux duos de chauffeurs provenant de Bruxelles et de Liège sont partis pour un aller-retour de 3.400km. Ils transiteront notamment par l’Allemagne et la Hongrie. La suite reste tenue secrète par mesure de sécurité. Les marchandises seront remises à la poste ukrainienne, qui est responsable de la distribution ultérieure.

180 chauffeurs s’étaient portés volontaires pour participer à cette opération. Une sélection a été opérée sur base de leur expérience, de leur caractère et de leur capacité à maîtriser leurs émotions. "Car on ne sait pas ce qu’il peut se passer là-bas", précise la porte-parole de Bpost Laura Cerrada Crespo.

Christophe (32ans), originaire de Huy et chauffeur pour le centre de tri d’Awans, en fait partie. "Un reportage du JT sur l’acheminement de dons, depuis le Heysel, m’a donné envie de le faire il y a quelques semaines. Je n’avais pas les dons mais étant chauffeur, je pouvais mettre ma main-d’œuvre à disposition. J’en ai parlé à mon chef mais ma proposition est restée sans réponse. Et puis, Bpost a lancé son opération." L’homme s’est directement porté volontaire. "Depuis 15 jours, j’ai le pied droit qui chatouille. Je vais conduire, et faire plaisir. Ce qui me fait le plus peur ? Une éventuelle panne…"

Les quatre chauffeurs seront de retour jeudi, à Jemelle. L’opération de collecte de dons de Bpost se poursuit, elle, jusqu’au 15 avril inclus.