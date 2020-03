A Dinant, des commerçants ont fait appel à des sociétés de gardiennage pour gérer les clients et les files d'attente

Ce deuxième week-end de confinement a été plutôt calme sur le territoire de la zone de police Haute-Meuse. "Nous avons, tout au plus, rédigé une dizaine de procès-verbaux", explique le commissaire Bernard Dehon. "Vendredi, nous avons dû intervenir dans une grande-surface de notre zone. Des soucis se posaient, notamment par rapport au respect des distances de sécurité et à la pratique des gestes-barrière. Trop de personnes se retrouvaient en même temps dans la surface commerciale et les tenanciers ne parvenaient plus à gérer la situation. Certains clients se présentent parfois en couple et plusieurs fois par jour, ce qui est évidemment problématique. Le personnel, qui cherche aussi à se protéger en devenait stressé. Avec l'appui des services communaux, des barrières ont été installées afin que les files soient mieux organisées. A Dinant, certains magasins ont fait appel à des sociétés de gardiennage pour gérer la situation"

La zone de police a également tenu la frontière avec la France à l'oeil. "Nous avons refoulé des Français qui voulaient venir acheter du tabac ou de l'essence dans la région d'Hastière. Ou des Belges qui voulaient aller faire leurs courses à Givet. Nous sommes également intervenus pour des problèmes de secondes résidences. Peu de rassemblements ont été observés. Nous avons reçu des appels de dénonciation mais dans la plupart des cas, la situation est moins problématique que ce que l'on nous rapporte ou les gens éventuellement rassemblés se sont dispersés quand nous arrivons."

Trois cas de cafés clandestins sont également évoqués. "A Dinant et Hastière, notamment. Il y a deux scénarios : soit un café continue ses activités tentures fermées, soit des particuliers créent des débits de boissons chez eux."