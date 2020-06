Un homme dit avoir reçu une avalanche de coups. L'auteur parle d'un coup de poing car la victime était sur sa propriété et l'a aussi frappé.

Le dossier avait été classé sans suite par le parquet de Namur mais une citation directe de la partie civile l’a amené devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Les faits remontent au 3 août 2019 au domaine Tailles de Rys à Hastiere. Un habitant dit avoir été passé à tabac par un autre résident. Son avocate, Me Depauw, parle d’une « avalanche de coups de poing ». Une dame est par ailleurs poursuivie pour avoir brisé la vitre arrière de son véhicule.



L’auteur présumé des faits a reconnu un coup de poing. Sur base de la provocation selon son avocate Me Mathieu. « Ce monsieur était sur la propriété de madame et prenait des photos. Je lui ai demandé de les supprimer. Il m’a insulté. Je l’ai alors empoigné pour le mettre dehors. C'est à ce moment qu'il y a eu échange de coups. » Voilà pour la version du prévenu.

Celle de la victime est toute autre. « Mon client se trouvait dans sa voiture, et donc sur la voie publique. Il prenait des photos de chèvres et des poubelles sorties trop tôt car lui reçoit des courriers du syndic à cet égard. Il a vu le prévenu arriver vers lui et a reçu des coups de poing. Il y a deux clans dans ce domaine car il y a des problèmes de copropriété », précise Me Depauw. C’est alors que la prévenue serait intervenue pour briser la vitre arrière de sa voiture à l’aide d’une pierre.

Dans ce dossier, il n'y a ni témoin ni élément qui permettrait de privilégier l’une des deux versions. Jugement le 9 septembre