Les policiers ont découvert une véritable caverne d’Alibaba constituée d’objets précieux et tout le matériel nécessaire afin de transformer des objets en or ou en argent en lingots. En analysant la téléphonie de Bernard, ils ont observé que celui-ci avait été appelé par des figures connues dans le monde des vols et des vols avec violence. Un millier d’objets ont été saisis lors de perquisitions dans ce que le parquet considère comme "le paradis des receleurs", les objets en métaux précieux n’étant plus identifiables une fois fondus. Aucune prévention de recel ou de blanchiment n’a cependant pu être imputée au prévenu.

(...)