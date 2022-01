La zone de police Condroz-Famenne a mené, jeudi de 9h00 à 16h00, un contrôle de police pèse-essieu sur le site du marché couvert de Ciney. Il a donné lieu à huit perceptions immédiates.

Deux motards du Service Circulation de la zone de police Condroz-Famenne interceptaient les véhicules. Deux hommes de la section technique de la Police fédérale de Namur étaient aussi présents avec la balance. Ce type d’opération de contrôle s’inscrit dan le cadre de la réalisation des objectifs inscrits au Plan zonal de sécurité (PZS).

La première perception concerne l'utilisation du GSM au volant, la seconde un dépassement de la vitesse autorisée pour ce type de véhicule (90 km/h au lieu de 60 km/h). Les six autres concernent des surcharges. La plus importante constatée est de 19.089kg (en photo), sur un train de véhicule de 44T. Les autres sont comprises entre 1.235 et 11.061kg. « Le montant total des verbalisations à 12.629,06€. Police et autorités judiciaires et administratives sont soucieuses d’assurer la sécurité sur nos routes », termine le chef de corps.