Cette action était menée dans le cadre du PZS (Plan zonal de sécurité) où des objectifs ont été fixés par les autorités administratives et judiciaires. "L’aspect multidisciplinaire est mis en place également par les partenariats que nous avons noués avec les acteurs précités actifs dans le domaine de la sécurité routière. Au total, 20 véhicules (camionnettes, camions, tracteurs et semi-remorques confondus) ont été contrôlés", indique Jean- Pierre Descy, le chef de la zone de police Condroz-Famenne

Des contrôles effectués, voici les verbalisations qui en découlent ;

Un camion N3 (Belgique) : 1 Défaillance mineure : Extincteur non-conforme – 75 euros

Un véhicule articulé N3 + O4 (Belgique) : Surcharge de 11652 kg soit 26.48% - 3000 euros

Un véhicule articulé N3 + 04 (Roumanie + Belgique) : 1 Défaillance majeure : Dispositif antiprojection manquant – 350 euros

Un camion N3 (Belgique) : 1 défaillance critique + 2 défaillances majeures : Pneu lisse + différence de 33% de freinage sur les roues d’un même essieu + absence de dispositif rétroréfléchissant) – 1700 euros

Un véhicule articulé N3 + O4 (Pologne – Danemark) : 2 défaillances majeures : Absence de dispositif rétroréfléchissant + Absence de dispositif antiprojections) – 700 euros

Une camionnette N1 (Belgique) : 1 défaillance majeure + 1 défaillance mineure : Feu de croisement inopérant + Extincteur non-conforme – 425 euros

Une camionnette N1 (Belgique) : 1 défaillance critique + 2 défaillances majeures + 1 défaillance mineure : 2 pneus lisses + rétroviseur détérioré + absence de dispositif antiprojections + feu indicateur de direction inopérant – 1775 euros

Un véhicule articulé N3 + O4 (Belgique) : 1 défaillance majeure : Différence de freinage de 50% sur les roues d’un même essieu de la semi-remorque – 350 euros