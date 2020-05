Une collaboration entre le CHU UCL Namur et deux centres d'accueil pour demandeurs d'asile situés à Yvoir vient d'être lancée. Six dames hébergées dans ces structures d’accueil de la Croix Rouge viennent en aide au réseau de couturiers et couturières bénévoles qui confectionnent depuis fin mars des blouses de protection pour les soignants.

Fin mars, pour lutter contre la pénurie de matériel, le CHU UCL Namur a lancé un appel à la population afin de constituer une équipe de bénévoles chargés de coudre des blouses de protection pour le personnel soignant de nos hôpitaux et de nos maisons de repos. Couronné de succès, cet élan de solidarité a permis de réceptionner plusieurs centaines de candidatures. En parallèle, le CHU UCL Namur a acheté, réceptionné, découpé et assemblé des kits de fabrication, acheminés aux bénévoles par des militaires de la Défense, appelés en renfort.

Depuis le 24 avril, six réfugiées des centres « Pierre Bleue » et « Le Bocq »à Yvoir sont venues renforcer l'équipe, à l'initiative des Directrices Christine Huts et Delphine Guibert. Ces centres de la Croix-Rouge accueillent en majorité des femmes vulnérables et leurs enfants. Ces personnes ont été formées à distance par les couturières du CHU UCL Namur, qui leur ont fourni des tutoriels vidéo et les consignes à suivre pour la confection de ces blouses de protection, indispensables pour protéger nos soignants et en particulier ceux qui sont les plus exposés dans nos unités Covid.