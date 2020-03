Elle attend des informations précises du SPF pour en produire plusieurs centaines.

La Belgique connaît une pénurie de masques pour lutter contre le Coronavirus. Plusieurs personnes tentent, à leur niveau, de venir en aide comme elles le peuvent à ceux qui sont le plus exposés. C'est notamment le cas de Marie Vigneron, une habitante d'Onhaye couturière de profession et de formation actuellement au chômage technique. « J'ai un 23h/sem chez Véritas qui ferme ses boutiques et je donne par ailleurs des cours mais qui sont suspendus. Du coup, j'ai du temps pour cela. L'idée m'est venue lorsque mon compagnon a dû être hospitalisé il y a quelques jours et que les infirmières n'avaient pas accès à des masques », explique Marie Vigneron. « Je connais aussi des kinés qui n'ont pas de masques malgré le fait qu'ils doivent faire des massages et j'ai par ailleurs de la famille qui est demandeuse. »

Sur internet, la Walhéroise a trouvé un tutoriel avec un patron de couture et les instructions nécessaires à la confection de masques. « J'ai réalisé quatre prototypes : un masque plat pour protéger les autres si on est malade et trois autres, avec un renfort à l'intérieur, pour se protéger soi-même d'une infection. »

© D.R



Ce lundi, Marie Vigneron a proposé son produit au Centre hospitalier de Dinant mais n'a pas eu la réponse espérée. « A la réception, on m'a regardé bizarrement sans me dire quoi que ce soit de particulier. Mais peut-être que cette personne était surchargée et n'a pas vraiment compris ce que je lui voulais. Vu la situation, je n'ai pas insisté. »

Avant d'aller plus loin dans la confection des masques, la couturière attend d'avoir des précisions plus officielles émanant notamment du SPF Santé Publique concernant les matériaux à utiliser et sur les normes à respecter comme la résistance de lavage, le nombre de couches, etc. « Les prototypes que j'ai faits sont en coton mais on me dit que ça garderait les bactéries et qu'il faudrait utiliser une matière synthétique. Ca ne sert à rien d'en faire plus pour l'instant si c'est pour que ça ne serve pas ou pour mettre des gens en danger.»

Une fois ces données en sa possession, Marie Vigneron commencera véritablement sa production. « Il faut environ 20 minutes pour faire un masque, cela va assez vite. J'ai déjà en tout cas pas mal de demandes de proches ou via les réseaux sociaux. Je ne sais pour l'instant pas combien je les vendrai mais le but n'est pas de gagner de l'argent. Je compterai simplement les matériaux et un peu le temps passé. » S.M