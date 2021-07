Les pompiers de la zone Dinaphi ont réalisé près de 150 interventions suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la Belgique depuis mardi, 18h00, indique le porte-parole de la zone Patrice Lietart. Neuf camps de mouvements de jeunesse ont par ailleurs été évacués, soit environ 600 personnes

La Croix-Rouge est notamment intervenue pour prêter main forte aux secours pour la distribution de couvertures. "Des sociétés de car ont aidé à l'évacuation et au rapatriement des plus importants campements comme à Frasnes, près de Couvin, ou plus ou moins 250 personnes ont été prises en charge. Les jeunes et leurs animateurs ont été relogés dans des bâtiments communaux ,halls sportifs, etc.", précise le porte parole. Un camp scout a également été évacué à Pondrôme. "Cela concerne 52 scouts originaire de Champion (Namur). Ils étaient proches d'une rivière. Normalement, ils étaient sur pilotis mais ils les avaient démontés car ils devaient rentrer chez eux ce mercredi. Ils ont été emmenés en bus vers le hall sportif de Beauraing. Nous avons par ailleurs beaucoup de routes inondées mais, pour le moment, pas de dégâts dans les habitations", explique le bourgmestre Marc Lejeune.

Des dégâts sont également à signaler dans les communes de Couvin, Philippeville et Dinant avec des caves, routes et maisons inondées. "D'impressionnantes coulées d'eaux boueuses ont été relevées à Dinant, Rue Saint-Jacques et Rue Remy-Himmer. Quelques petits cours d'eau sont aussi subitement sortis de leur lit occasionnant çà et là des dégâts aux habitations voisines", poursuit le porte-parole Patrice Liétart. Rochefort a également été touchée par ces intempéries, comme à Eprave au Domaine du Moulin (photo), qui est sous eau.