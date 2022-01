Le prévenu a été cité directement par la partie civile devant le tribunal correctionnel de Dinant. Le 19 janvier 2017, il a porté des coups à un professeur d’une école dinantaise. Une médiation pénale a eu lieu mais l’auteur des faits, bien qu’il reconnaissait avoir porté un coup, refusait de dédommager la victime.

Ce mardi matin, il est en partie revenu sur ce qu’il l’a poussé à se montrer violent ce jour-là. "Plusieurs incidents impliquant mon filleul, âgé de sept ans à ce moment et qui souffre d’un handicap physique et mental, ont eu lieu. C’est en parlant avec lui que j’ai appris cela. Il avait perdu beaucoup de poids. J’ai pris l’initiative de me rendre à l’école pour discuter avec un professeur. Je suis venu respectueusement, et non avec l’intention de frapper", explique le prévenu.

C’est pourtant ce qu’il s’est produit. La directrice de l’école était présente. Le professeur aurait reçu un coup de pied dans le dos et un coup de poing au visage. "Il était salement amoché. Mon client n’osait plus revenir à l’école après ces faits", nous explique son avocat.

Le prévenu, lui, a reconnu un coup au visage. Pas plus. "Il m’a parlé comme si j’étais perdu et m’a ri à la figure alors qu’on donne des surnoms comme Jacqouille, etc. à mon filleul qui souffre d’un handicap." Le tribunal n’est pas allé plus loin dans ce dossier afin que le prévenu, sans avocat ce mardi, puisse se défendre valablement. Car ce que contient son casier judiciaire ne va visiblement pas l’aider. La suite le 26 avril.