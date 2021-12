Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, jeudi, un homme de 26 ans poursuivi pour une tentative de meurtre commise le 16 avril 2021 à proximité du centre culturel de Dinant à cinq ans de prison avec sursis.

Il a porté quatre coups de couteau à un autre homme : un au bras droit, un à la cuisse droite, un au sommet du crâne et un dernier à proximité du pubis. Le couteau faisait 38cm, dont 25cm de lame.

Le prévenu et la défense contestaient l’intention homicide et demandaient de requalifier les faits en coups et blessures volontaires. Ils plaidaient aussi l’excuse de provocation en mettant en avant le contexte dans lequel les faits se sont produits. L’agresseur étant le nouveau compagnon de l’ancienne compagne du prévenu. « Madame a manipulé mon client en lui disant que son ex lui avait cassé le nez, la molestait régulièrement et l’importunait à son domicile. Il y a eu 71 interventions policières en quelques mois. Elle était par ailleurs enceinte. Mon client était animé d’un sentiment protecteur vis-à-vis d’elle et de son enfant, ce qui a engendré une perte de contrôle. »

Cependant, le tribunal a retenu l’intention homicide en se basant sur la nature de l’arme utilisée, les zones du corps visées, le nombre de coups portés et la violence des faits. Il n’a par ailleurs pas retenu l’excuse de provocation. La violence des faits n’étant en rien proportionnelle aux dommages qu’auraient subis sa compagne.