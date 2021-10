Les policiers de la zone Condroz-Famenne ont dû prendre beaucoup de risques, le 4 juin dernier, pour interpeller un chauffard qu’ils connaissaient bien. Ce dernier, qui devait remettre son permis de conduire car condamné deux mois plus tôt à 180h de travail pour un délit de fuite… a une nouvelle fois pris la poudre d’escampette lorsque des policiers ont voulu le contrôler. "J’ai voulu fuir la police car je savais que j’avais bu", a-t-il expliqué ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Les policiers ont engagé une course-poursuite sur plusieurs kilomètres, dans la commune de Somme-Leuze. Durant cette course-poursuite, le fuyard a percuté une BMW en stationnement et a frôlé des ouvriers d’Ores qui travaillaient sur un chantier. "À hauteur de Baillonville, un policier a mis sa voiture en travers mais il ne s’est pas arrêté. Il est passé entre le policier et l’accotement. L’agent a sorti son arme et a tiré en direction du pneu avant gauche. Malgré la crevaison, il a encore roulé sur 2km avant de s’arrêter", a précisé le parquet de Namur.

Le suspect n’a pas tenté de continuer à pied. Il n’aurait pas su. "Il était trop ivre. Les policiers ont dû le porter pour le mettre dans le combi." Et pour cause, il avait près de 3g d’alcool par litre de sang. Les policiers ont relevé 12 signes d’état d’ivresse. Deux ans de prison ont été requis par le parquet de Namur. Jugement le 1er décembre.