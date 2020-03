Le virus fait grimper le nombre de livraisons de courses à domicile du Proxy Delhaize d'Anseremme.

Le gérant du Proxy Delhaize d'Anseremme Patrick Despeghel n'a pas attendu l'arrivée du Coronavirus et des mesures prises par le gouvernement pour lancer son service de livraison à domicile. « On a lancé ça il y a deux ans, depuis que mon fils s'implique davantage dans le commerce. On a ainsi acheté une nouvelle camionnette dont une partie réfrigérée qui permet de conserver les produits frais. Mais depuis que les mesures pour limiter l'épidémie ont été prises par le gouvernement, ça ne cesse d'augmenter. Ce vendredi par exemple, on a eu 35 commandes à faire », explique Patrick Despeghel.

En effet, pour éviter les files dans les commerces ou simplement par crainte de contracter le virus (ou de le transmettre), certains clients préfèrent passer commande. « Une personne la réceptionne par téléphone et la prépare et c'est ensuite mon fils qui livre. C'est une bonne solution car vendredi matin par exemple, mes deux caisses fonctionnaient suite à l’afflux de clients alors que d'habitude je n'en ai qu'une d'ouverte », poursuit Patrick Despeghel.

Les commandes sont essentiellement livrées le vendredi aux clients de la région. « Le jeudi, c'est priorité à la prison de Dinant mais on peut aussi livrer ailleurs.» Concrètement, le Proxy Delhaize d'Anseremme assure des livraisons dans tous les villages de l'entité : Neffe, Dinant, Lisogne, Dréhance, Falmagne, Falmignoul, Bouvigne, Hulsonniaux, Mesnil-St-Blaise, Anseremme, Sorinne, Foy-notre-Dame, etc. « Il n'y a pas de limite financière pour les commandes. On ne livre évidemment pas pour 5€ puisque nos livraisons sont gratuites. On demande en général que cela avoisine les 50€ mais nous ne sommes pas à quelques euros près non plus. »

A la 10e livraison, le client bénéficie par ailleurs d'une remise de 10€ sur sa prochaine commande, en plus de la carte de fidélité du magasin.

Infos : 082223762.