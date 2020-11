C'est ce lundi que le nouveau centre de testing Covid-19 ouvre à Ciney. Il prend la forme d'un drive-in fonctionnant de 10 à 12h du lundi au vendredi et se situe sur le parking situé derrière les ateliers communaux de la ville. Il fonctionne sur rendez-vous (Ndlr : via le 082/86.00.08 entre 9 et 16 heures) tandis que la présentation d'un document de demande de test sera obligatoire. Le centre sera réservé aux personnes présentant des symptômes, aux personnes à risque et au personnel travaillant en milieu médical.

La ville de Ciney a été choisie en complément au centre de testing de Dinant de par sa localisation. Le personnel infirmier et administratif proviendra du CHU UCL Namur, où seront réalisées les analyses.