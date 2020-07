Pour l’obtenir, les commerçants doivent constituer un dossier de candidature qui démontre la qualité de leur projet.

Comme de nombreuses villes de taille similaire, Ciney ne fait malheureusement pas exception au phénomène d’augmentation du nombre de cellules commerciales vides dans son centre-ville. Face à ce constat et conscient de la complexité du phénomène, le collège communal de Ciney tente de mettre en place des actions et projets variés.

C’est pourquoi, il a répondu à l’appel à candidature Créashop-plus lancé en décembre 2019 par le Ministre l’Économie wallon. L'échevine du commerce, Anne Pirson, explique : "C’est donc avec une vive satisfaction que nous apprenons dernièrement que Ciney a été retenue parmi les villes dans lesquelles les futurs nouveaux commerçants pourront bénéficier du mécanisme de prime Créashop-plus. Il s’agit d’une aide de 6.000€ accessible aux nouveaux commerçants des zones cibles. Pour l’obtenir, ils doivent constituer un dossier de candidature qui démontre la qualité de leur projet. Cette prime à l’installation doit représenter au maximum 60 % des dépenses d’aménagement du nouveau commerce."

Un périmètre a dû toutefois être défini. "La priorité du collège communal est de centrer les efforts sur notre cœur de ville à savoir la zone historiquement commerciale. Il correspond au périmètre de protection défini précédemment par le collège pour y préserver la fonction commerçante au profit de la fonction logement. L’octroi de la prime au porteur de projet doit intervenir à l’issue d’un appel à candidatures qui sera prochainement organisé par la commune en collaboration avec son ADL. Cette appel fixera alors les conditions de participation et un jury local sera organisé afin de juger les candidatures. Les projets alors sélectionnés doivent être viables financièrement, démontrer un caractère original et de qualité et correspondre aux besoins identifiés pour le périmètre défini."