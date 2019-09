Plusieurs centaines de tracteurs, entre 500 et 600 selon les organisateurs, ont rallié Ciney, lundi en fin de matinée, dans le cadre d'une vaste mobilisation visant à marquer les 10 ans d'une profonde crise dans le secteur laitier.

Plusieurs centaines de tracteurs, environ 500 selon les organisateurs, et des centaines d'agriculteurs, venus des quatre coins de la Belgique et même des pays limitrophes, se sont rassemblés lundi à Ciney, dans le même champ où, il y a 10 ans jour pour jour, des producteurs laitiers désespérés épandaient plus de trois millions de litres de lait. La crise ne touche pas seulement le lait mais tout le monde agricole, ont-ils dénoncé, appelant à la sauvegarde d'un modèle d'agriculture familiale et à une juste rémunération des producteurs. "On s'était dit que ce serait bien, 10 ans après, de se retrouver dans le même champ, à la même heure. On a lancé le pari fou de rassembler 1.000 tracteurs à Ciney et regardez...", a lancé face aux centaines de personnes présentes Guy Franck, président du Mig, le groupement d'éleveurs laitiers à l'origine de la manifestation. "Dix ans plus tard, rien n'a changé", a déploré de son côté Philippe Duvivier, président de la Fugea, syndicat agricole qui a soutenu le mouvement initié par le Mig. Ce dernier a notamment dénoncé les accords de libre-échange (Ceta, Mercosur...) qui mettent les éleveurs européens sous pression en augmentant les volumes de viande importée depuis le Canada ou les pays d'Amérique du sud.

Des représentants de plusieurs filières (viande bovine, betteraves sucrières, volaille, bio...) ont pris la parole pour rappeler qu'il n'y a pas que les agriculteurs laitiers qui peinent à recevoir un revenu rémunérateur pour leur travail. "Nous voulons être des partenaires de l'industrie agro-alimentaire et pas seulement de simples fournisseurs", a résumé Guy Franck, soulignant aussi les difficultés pour les jeunes de reprendre des fermes.

Erwin Schöpges, le président de l'EMB, une organisation fédérant des milliers de producteurs laitiers dans toute l'Europe, a souhaité que l'action de ce lundi à Ciney soit "un symbole pour fédérer toutes les autres spéculations agricoles. Aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation que du Mig, que du lait mais de tout le monde agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est le début. Le combat va continuer", a-t-il déclaré. Il a ensuite appelé, en son nom propre, les consommateurs à boycotter les produits agricoles, comme le lait, bradés dans les grandes surfaces et la viande provenant d'outre-Atlantique.

Erwin Schöpges a également mis en garde les responsables politiques et la grande distribution. "Vous devez avoir peur, nous sommes capables de nous mobiliser. S'il n'y a pas de changement dans les mois prochains, nous reviendrons. Nous voulons du respect. Nous voulons sauvegarder notre agriculture paysanne et nos paysages."

Une action symbolique a été organisée, qui a vu des agriculteurs verser les uns après les autres des tonneaux de lait dans une grande cuve placée dans un bac aux couleurs européennes, le tout symbolisant la surproduction de lait aux niveaux belge et européen.

Ensuite, tout aussi symboliquement, une délégation a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle érigée le long de la N97 à Ciney, en souvenir de l'action d'épandage. Le 16 septembre 2009, le Mig et l'EMB avaient décrété une "grève du lait" et des centaines de producteurs s'étaient rassemblés à Ciney pour y déverser, dans un champ, plus de trois millions de litres de lait, une action qui avait marqué les esprits.

La manifestation s'est terminée en milieu d'après-midi. Le retour des tracteurs était prévu en plusieurs vagues, le départ de la première étant annoncé à 15h45.