Une culture de 400 plants de cannabis dans une habitation de Celles (Houyet) a été démantelée, en mai dernier. Trois individus sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant. Deux, originaires d’Albanie, ont comparu ce mercredi sous les liens du mandat d’arrêt, après dix mois de détention préventive.

Lors de l’intervention policière le jour du démantèlement, ces deux individus se trouvaient sur place. "Il y avait du matériel professionnel de culture de cannabis et des traces d’une récolte précédente. Le compteur électrique avait été ponté pour alimenter cette culture", a indiqué le parquet de Namur.

L’un des prévenus dit être arrivé en Belgique, fin 2019, dans l’espoir de trouver un travail. "Mais je suis resté deux mois sans rien. Quelqu’un m’a alors mis en contact avec une autre personne qui m’a proposé d’amener de la nourriture dans cette habitation. Quand j’ai été interpellé, j’étais là pour couper les plantes", a indiqué l’un d’eux. "Je suis venu en Belgique le 10 février après avoir travaillé en Allemagne. Je n’ai pu rentrer en Albanie à cause de la Covid-19. Il me restait 500euros pour vivre. On m’a proposé ce travail. Je devais toucher 300euros pour la coupe des plantes et 4.200euros, après la vente, pour le travail de culture effectué", a expliqué le second. Des peines de 30 mois de prison ont été requises à leur encontre. La défense a plaidé le sursis simple. Jugement le 27 janvier.