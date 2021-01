En mai dernier, une culture de 400 plants de cannabis a été démantelée à Celles (Houyet). Deux individus avaient été interpellés et placés sous mandat d'arrêt. Un troisième était recherché. Ce mercredi matin, deux peines de 30 mois de prison avec un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie à l'encontre des deux individus actuellement en prison. Le dernier prévenu a été condamné, par défaut, à 30 mois ferme.

Un voisin de l'habitation dans laquelle la culture avait lieu a donné des éléments aux services de police qui ont trouvé deux personnes sur place lors de leur intervention. « Il y avait du matériel professionnel de culture de cannabis et des traces d’une récolte précédente. Le compteur électrique avait été ponté pour alimenter cette culture », avait indiqué le parquet de Namur.

Les deux personnes interpellées, originaires d’Albanie, ont déjà réalisé 10 mois de détention préventive. « Je suis venu en Belgique le 25 décembre 2019 pour travailler. Je suis resté deux mois sans rien. Quelqu’un m’a mis en contact avec une autre personne qui m’a proposé d’amener de la nourriture dans cette habitation. Quand j’ai été interpellé, j’étais là pour couper les plantes », avait indiqué le premier prévenu. « Je suis venu en Belgique le 10 février après avoir travaillé en Allemagne. Je n’ai pu rentrer en Albanie à cause de la Covid-19. Il me restait 500euros pour vivre. On m’a proposé ce travail. Je devais toucher 300euros pour la coupe des plantes et 4.200euros, après la vente, pour le travail de culture effectué », avait précisé le second.