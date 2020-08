La rentrée culturelle approche à grand pas. Avec elle, son lot d’incertitudes. Au centre culturel régional de Dinant (CCRD), on nage dans le flou. L’ouverture de la billetterie vient d’ailleurs d’être reportée au 8 septembre. Quant à la programmation de la rentrée, impossible de dire à l’heure actuelle si elle sera maintenue. “Il y a un Conseil national de sécurité ce jeudi. On ne peut pas se positionner tant qu’on n’en sait pas plus sur les mesures qui seront prises”, nous explique la directrice du CCRD Jessica Donati.