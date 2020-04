Les riverains et commerçants du centre-ville de Dinant se souviennent encore des nombreux travaux qu'ils ont connus il y a quelques années : Croisette, égouttage, réfection des trottoirs et de la voirie et installation de la fibre optique. Une fibre optique sur laquelle la majorité dinantaise souhaite désormais s'appuyer pour tenter de redynamiser la principale artère commerçante, voire plus. Comment ? « En y raccordant des haut-parleurs qui permettraient de diffuser de la musique. Il y a 20-25 ans, il y avait de la musique dans la rue Grande et ça gueulait », explique l'échevin du tourisme et du commerce Laurent Belot.

La diffusion de musique dans la rue Grande ne se fera que dans quelques mois, au plus tôt. D'ici là, Laurent Belot et le reste de la majorité vont se concerter pour définir les contours du dossier. Playlist musicale ? Émission radio ? Plage horaire ? Rien n'est encore vraiment fixé. « On ne sait par exemple pas encore si on va en diffuser quotidiennement ou simplement lors de certaines occasions. On va aussi prendre le pouls des commerçants qu'on rencontre lors des petits-déjeuners des commerçants. »

À ce stade, un budget de 50.000€ a été débloqué pour l'achat et l'installation des haut-parleurs. « Mais ça ne veut rien dire », tempère Hélène Meyfroidt, de l'Agence de développement local (ADL) « On n'a aucune idée de combien ça pourrait coûter et il est difficile de se comparer à d'autres villes. Si c'est moins, tant mieux mais ça m'étonnerait. Si c'est plus, ça compliquerait les choses car si on dépasse de 10% la somme prévue, on devra attendre une éventuelle modification budgétaire. »

Il faudra ensuite ajouter à ce budget les autres frais, comme la Sabam par exemple. « Mais cela s'inscrit dans la redynamisation du centre-ville de Dinant. Ça doit inciter les gens à rentrer dans les commerces. Cela s'inscrit aussi dans le contexte de la nouvelle signalétique qu'on met en place dans le centre, dont la réception prochaine du premier panneau à affichage variable", termine Laurent Belot. Le lancement de la procédure de marché public devait avoir lieu mardi soir lors du conseil communal mais le point a été reporté, vu la situation actuelle liée au Covid-19.