Le territoire rochefortois n'est décidément pas épargné par les intempéries. Plusieurs routes sont impraticables ou fermées à la circulation, indique la Ville.



- La route entre Lessive et Eprave est fermée.



- Les routes pour se rendre à Forrières sont fermées à partir de Jemelle.



- La route entre Lessive et Villers-sur-Lesse est fermée.



- La route reliant Rochefort à Han-sur-Lesse subit un éboulement et n'est accessible que sur une bande de circulation.



- Les véhicules lourds ne peuvent plus traverser Han-sur-Lesse actuellement.



- La N86 entre Ave-et-Auffe en passant par Han-sur-Lesse et Rochefort est vivement déconseillée car inondée.



- Le quartier du Dewoin est impraticable.



- Actuellement, le centre de Rochefort n'est plus accessible aux véhicules lourds et les voiries sont fermées à plusieurs endroits.



Retrait de sacs de sable auprès du service technique communal : 084 220 640