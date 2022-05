Un budget de 7.000.000 d’euros a été débloqué par la Wallonie pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires et augmenter la sécurité des enfants, grâce à un nouveau marquage inédit en Wallonie. Les abords des écoles seront désormais divisés en trois zones : la zone d’entrée, de rappel et d’éveil. Différents marquages, d’abord blancs puis colorés, y seront réalisés. « L’objectif est de maintenir l’attention des usagers de la route tout au long du tronçon couvert et de les faire ralentir plus tôt. Le message se veut progressif et ascendant, soulignant un danger potentiel par la présence d’usagers vulnérables », indique-t-on au cabinet de la Ministre Valérie De Bue.

La première école à bénéficier de ces nouveaux aménagements est l’école fondamentale de Barvaux-en-Condroz (Havelange), située route de Dinant. Là-bas, des aménagements supplémentaires pensés par la direction de l’école et la zone de police Condroz-Famenne ont en plus été réalisés. « La chaussée a premièrement été rétrécie. Le croisement de deux voitures n’est pas impossible mais il nécessite néanmoins la prudence. Des garde-fous ont également été installés pour permettre aux enfants de marcher sur le côtés », explique le directeur Pierre-Michaël Charlier. Deux statues d’écoliers pour sensibiliser les usagers de la route ont aussi été implantées. « D’ici quelques semaines/mois, nous aurons également un passage pour piétons avec un feu et des plots lumineux. L’établissement est assez mal situé, en haut d’une butte. Mais maintenant, tout le monde saura qu’il y a une école.»

Tout ces éléments s’ajoutent donc aux nouveaux marquages développés par la Région wallonne. Ils étaient nécessaires. « On avait pourtant déjà instauré une zone 30km/h, mis de barrières multicolores et peint la route en rouge. Malheureusement, ça ne fait effet qu’un temps. Les usagers de la route s’y habituent très vite et certains roulent comme des Fangio", poursuit le directeur.

Désormais, les automobilistes et autres usagers de la route n’auront plus d’autres solutions que de réduire leur vitesse aux abords de l’école de Barvaux-en-Condroz. « Nous n’avons jamais eu d’accident ici mais on a déjà eu quelques frayeurs », poursuit Pierre-Michaël Charlier, également directeur de l’école de Méan qui bénéficiera aussi bientôt d’aménagements de sécurisation. « Là-bas, il y a près de 20 ans, un camion qui circulait à grande vitesse a perdu son chargement de bois, lequel a détruit un monument et des barrières. Il était 7h00 du matin. A une heure près, c’était le drame. »

Six enfants morts en Wallonie entre 2017 et 2021

Les enfants sont le plus souvent victimes d’accidents de la route en tant que piétons et, dans 4 cas sur 10, cela se passe à proximité de l’école. Au total, ces cinq dernières années en Wallonie, de 2017 à 2021, 1.888 enfants de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route sur le trajet de l’école, dont 6 tués et 63 blessés grièvement. En moyenne en Wallonie, un peu plus de 2 enfants sont victimes d'un accident de la route chaque jour d’école aux heures d’entrée et de sortie de classe. Les 3-11 ans représentent 41% des enfants victimes de la route aux heures de trajet domicile-école (donc 59% de 12-17 ans).