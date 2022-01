Depuis le printemps dernier, les skateurs dinantais, qu’ils soient jeunes ou plus aguerris, n’ont plus la possibilité d’assouvir leur passion à Dinant. Les modules qu’ils avaient eux-mêmes construits étaient devenus obsolètes et dangereux, selon la Ville de Dinant, qui a procédé à leur retrait. Mais, bonne nouvelle pour eux. De nouveaux modules seront installés à proximité du Kiosque, Esplanade Princesse Elisabeth, dans les prochains mois. Pour l’été, nous dit-on. Un budget de 45.000€ TTC a été débloqué par le Collège communal pour l’acquisition d’un fun box, de deux quater pipes et d’un manual pad. Un choix que les autorités ont effectué en concertation avec les skateurs directement concernés. Le point doit être voté lors du conseil communal de ce lundi soir.

Ces nouveaux modules seront temporaires. En attendant la construction d’un plus grand skatepark. Un budget de 300.000€ a été dégagé l’an dernier par la commune. "Ce projet n’est pas abandonné", indique Robert Closset. Un parking situé à proximité de l’Abbaye de Leffe est toujours privilégié pour l’accueillir. "Mais une partie des lieux appartient à la Région wallonne, une autre à la commune et une troisième à un privé. Cet endroit serait idéal pour les gens de Bouvignes qui n’auraient qu’à traverser le barrage de la Meuse, pour les élèves de l’Athénée et pour ceux de Leffe et de Dinant." poursuit l’échevin qui précise que le BEP a été sollicité pour étudier l’aménagement de cette zone.

Plan B

Néanmoins, ce projet ne fait pas que des heureux, surtout à Leffe ou l’on craint de voir apparaître des nuisances avec ce skatepark. La Ville de Dinant a dès lors un plan B. Celui-ci se trouve en plein centre-ville, au bas de Mont-Fat, derrière le Square Lion. Difficile d’imaginer un skatepark à cet endroit, pour le moment, vu l’état des lieux. Mais cela s’inscrirait, nous dit-on justement, dans la redynamisation du Square Lion et des environs, dont la réputation n’est plus à faire.

"Leffe ou centre-ville ? Peu importe mais l’endroit devra être surveillé"

Damien Pellegrini fait partie de la communauté des skateurs dinantais. Il a participé aux discussions menées avec la Ville de Dinant pour l’achat de ces nouveaux modules et se réjouit de les voir installés. "On est actuellement obligé d’aller ailleurs, comme à Namur, Liège, Andenne ou au Luxembourg. Pour ceux qui savent se déplacer, ça va. Mais pour les plus jeunes, c’est compliqué. C’est dommage car je voyais de plus en plus de jeunes en rue avec des planches", nous dit-il. Pour lui, Leffe ou le bas de Mont-Fat, peu importe. Mais une ville comme Dinant doit avoir un skatepark. "L’endroit devra impérativement être surveillé avec une caméra et pourquoi pas une présence humaine. Quand les skateurs sont là, il n’y a pas de délinquance. C’est quand on n’occupe pas les lieux qu’elle arrive. On a encore récemment retrouvé un seau avec des seringues dans les bois à côté du Kiosque."