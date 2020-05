Le prévenu a écopé de 40 mois avec sursis en juillet dernier. Sursis qui va tomber vu les nouveaux faits commis.

Le 10 juillet 2019, un Beaurinois de 30 ans a été condamné à une peine de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour des faits de violence conjugale. Alcoolique et consommateur de cannabis, il avait reconnu avoir levé la main sur sa compagne avec qui il a eu un enfant en avril 2016 à plusieurs reprises. Il avait aussi mis une balle de 9mm dans sa boite aux lettres et l'avait menacée et harcelée par écrit. Le sursis probatoire qui lui était accordé était synonyme de dernière chance car ce Beaurinois était alors déjà bien connu des services de police et de justice. Son casier judiciaire ne plaidait pas en sa faveur : cinq condamnations correctionnelles, principalement pour des faits de violence en tous genres. Parmi celles-ci figuraient deux peines de travail, non effectuées.

Ce mercredi matin, nous avons appris au tribunal correctionnel de Dinant que cette ultime chance n'avait pas été saisie par cet individu. Entre novembre 2019 et février 2020, il a à nouveau levé la main sur sa compagne. Avec un fait à mettre en évidence en février dernier. « Il est rentré sous influence au domicile. Il a fait une crise de boisson et l'a insultée et giflée. Il l'a réveillée en pleine nuit car elle avait caché son cannabis. Il l'a encore giflée et brûlée au menton avec un briquet », a indiqué le parquet de Namur qui précise également que malgré sa dernière condamnation, le prévenu a continué à boire et fumer. Cela signifie que le sursis assorti aux 40 mois de prison va tomber. Néanmoins, pour protéger la société, une peine de quatre ans ferme a été requise. Jugement le 27 mai.