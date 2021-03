La circulation va être impactée dans les prochaines semaines dans le centre de Dinant. En cause : le début dès ce lundi 8 mars du chantier de la rue St-Jacques pour une durée de deux mois. « C'est un chantier d'Orès qui vise à remplacer les conduites de gaz. C'est un chantier important et nécessaire », indique le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon. La société va également en profiter pour remplacer un câble électrique défectueux.

Pour la réalisation de ces travaux, tout le bas de la rue St-Jacques sera fermé à la circulation. « Pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité et le moins longtemps possible, il fallait ça », poursuit Axel Tixhon. « La situation actuelle n'est pas encore trop mauvaise. On est en dehors de la saison touristique et en période de Covid où c'est moins chargé avec les règles du moment. » Le chantier sera toujours néanmoins en cours dans un mois, à l'occasion des vacances de Pâques.

Les autorités dinantaises s'attendent donc à quelques difficultés sur les routes dès la semaine prochaine. « Il est clair que les habitudes vont être changées... La rue St-Jacques est l'axe avec le plus de trafic routier de la commune. » Si l'accès au bas de la rue St-Jacques sera autorisé aux riverains, aux cyclistes et aux piétons, les autres usagers de la route devront emprunter les déviations. « Celles-ci risquent de charger le Froidvau », craint Axel Tixhon. « Raison pour laquelle on indique déjà sur la E411 une déviation via Spontin pour rejoindre Dinant. Ceux qui iraient tout de même jusqu'à Achêne et la Charlemagne seront invités à prendre le Froidveau ou à continuer jusqu'à Onhaye pour redescendre sur Dinant. » Pour ceux qui se seraient tout de même engagés dans la rue St-Jacques, il leur sera également possible d'emprunter la rue du Pont d'Amour pour rejoindre le Froidvau.

Si tout va bien, la circulation reprendra normalement début mai. Avant une seconde phase de travaux, sur le haut de la rue St-Jacques cette fois, mais dont le calendrier est à ce stade toujours inconnu.