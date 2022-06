Une dame de 54 ans habitant dans la rue Saint-Michel, dans le centre de Dinant, est décédée, vendredi, à son arrivée à l’hôpital rapportent nos confrères de la Meuse, ce mardi. Les circonstances de son décès ne sont pas encore établies, raison pour laquelle une autopsie a été demandée par le parquet de Namur. Celle-ci aura lieu ce mardi soir et permettra de dire si la cause du décès est naturelle ou non et si un tiers est intervenu. « Elle a pour but de fermer certaines portes », précise le parquet de Namur qui ne fait aucun autre commentaire à ce stade de l’enquête.