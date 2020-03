Elle occupait notamment la présidence du marché couvert de Ciney.

Le Collège communal de Ciney a annoncé ce vendredi après-midi le décès de la conseillère communale Anne Demarche-Pirson (ICI) à l'âge de 58 ans. « Anne était présente au sein de notre mouvement depuis ses prémices en 2017. Avec Luc Fontaine, elle a eu le courage de soutenir lors de la précédente législature, Frédéric Deville face à Jean-Marie Cheffert et ses troupes. Durant la campagne électorale, Anne a accueilli à bras ouverts chez elle les sympathisants d’ICI pour les différentes manifestations du mouvement.

« Conseillère communale, membre de la CCATM (Commission Consultative Communale d'Aménagement du territoire et mobilité), Anne occupait également la présidence du marché couvert de la Ville, une mission qu’elle a accomplie de son mieux. Anne a grandi dans la ferme familiale de l’Etoile à Pessoux avant de rejoindre la ferme de la Boucheroule à Sovet après son mariage avec André Pirson. Exigeante et perfectionniste, Anne était une agricultrice moderne, reconnue dans le milieu agricole et plus particulièrement dans le monde de l’élevage. Elle était aussi à l’aise au volant d’un tracteur qu’avec ses bovins qu’elle a amenés fièrement sur les plus hautes marches des concours de Blanc Bleu Belge ou de vaches laitières. Rassembleuse, joviale, conviviale et ouverte sur le monde, Anne était une femme forte, de caractère qui n’a jamais perdu courage malgré les terribles épreuves personnelles qu’elle a connues dans sa vie privée. Nos pensées vont à ce jour à son mari André, à ses enfants, ses parents et toute sa famille », indique le mouvement ICI.