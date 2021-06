Selon nos informations, c'est la soeur du défunt, un homme célibataire d'une cinquantaine d'années, qui a réalisé la macabre découverte. Celle-ci n'avait plus de nouvelles de son frère depuis un certain temps, elle s'est rendue sur les lieux pour prendre de ses nouvelles et l'a trouvé mort dans son habitation. Elle a appelé les secours, qui n'ont rien pu faire pour l'occupant des lieux. Une autopsie du corps de la victime devrait permettre de déterminer si celle-ci a mis fin à ses jours ou si son décès est lié à une intervention extérieure.

Plusieurs véhicules de la zone de police Condroz-Famenne étaient présents jeudi en fin d'après-midi route d'Ocquier à Pessoux après la découverte d'un corps sans vie dans une habitation. Le SMUR a été brièvement présent sur place, la police scientifique s'est ensuite rendue sur les lieux vers 19h, laissant supposer un décès suspect. Le corps de l'occupant des lieux a été emmené par les pompes funèbres sur le coup de 22h.