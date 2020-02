C’est une des nouveautés touristiques de la saison à Dinant. Dès le premier week-end des vacances de Pâques, soit à partir du 4 avril, Trot-e-Fun proposera des randonnées ou autres balades en trottinettes électriques tout terrain. "Je ferai cela en activité complémentaire et serai donc ouvert les samedis, dimanches, jours fériés et en vacances scolaires", explique Nicolas Herman, Anseremmois depuis une bonne dizaine d’années.

Le concept est simple : faire découvrir sa région d’une manière différente. "Ces trottinettes électriques sont un peu comme des gros VTT mais l’avantage est qu’on n’a pas mal aux cuisses ni au derrière. Ici, ce n’est pas forcément sportif. Cela demande juste un peu d’équilibre et de maintien. Pour le reste, on accélère avec une gâchette comme sur un quad. La machine est composée de deux moteurs électriques, un à chaque roue ce qui permet de passer vraiment partout. Elles ont une autonomie d’environ 1h30. Raison pour laquelle je propose en général une promenade d’une heure à laquelle il faut ajouter les temps de pauses, les discussions, etc. On est à 30€ par personne", poursuit Nicolas Herman.

Fondateur de l’activité, ce dernier sera également le guide particulier de ses clients. "Je les accompagnerai d’office. D’un point de vue touristique, c’est bien plus agréable. J’habite Anseremme depuis 23-13 ans et les petits chemins n’ont plus de secret pour moi. On est plutôt dans du tourisme contemplatif mais je connais également les différents monuments de ma région. Je ne suis pas historien, mais je peux néanmoins montrer les différentes facettes de ma Ville. Les départs se font depuis mon domicile, Rue de la Tassenière 67 à Anseremme mais je peux aussi prendre le groupe en charge à partir d’un autre endroit par exemple, comme la Citadelle, l’Office du Tourisme, la gare de Dinant, etc."

Cette nouvelle activité s’adresse à tous les publics. Nicolas Herman sait s’adapter. "Dans ma tête, j’ai évidemment des parcours prédéfinis mais je les adapterais en fonction des souhaits et des craintes des clients. Si certains sont moins à l’aise que d’autres, on peut facilement emprunter plus de route que de chemins escarpés", termine Nicolas Herman.

Seule obligation pour profiter de cette nouvelle activité : être un groupe de cinq personnes, minimum.

S.M