Trois personnes originaires d’Hastière sont poursuivies pour détention et vente de stupéfiants. L’un d’eux faisait défaut, ce mercredi matin, tandis que les deux autres, présents, ont reconnu les faits. Tous se trouvaient dans le même véhicule, le 24 février 2017, lorsqu’ils ont été contrôlés par la police à Havelange. Ils revenaient de Liège, où il étaient allés se fournir en stupéfiants. "Tous étaient connus pour des faits de stupéfiants", a indiqué le parquet de Namur. L’un d’eux avait du cannabis et de la cocaïne, un autre du cannabis et de l’héroïne. Ils en consommaient et en vendaient pour assurer leur conso personnelle. Le dernier, qui servait de chauffeur, devait recevoir 2x10€ pour la course, un rail de cocaïne et 2g d’héroïne. Les visites domiciliaires réalisées après ce contrôle ont toutes été positives tout comme les devoirs d’enquête relatifs à la téléphonie.

Le dossier est ancien. Les deux prévenus présents ont tous tourné la page. Ils ne consomment plus rien. Le parquet de Namur dit en tenir compter et requiert la moitié de ce qu’il aurait requis, si le dossier était venu plus tôt devant le tribunal : un an à leur encontre et six mois contre celui qui servait de chauffeur, le jour de leur arrestation. Des peines trop sévères, pour la défense, qui explique que les situations de chacun ont largement évolué dans le bon sens. Jugement le 23 février.