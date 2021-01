Un important déploiement policier a été constaté ce jeudi matin à Emptinne (Hamois) en face de la cité tandis qu'un hélicoptère de la police survole la zone ainsi que des villages voisins. De quoi susciter l'interrogation dans le chef des citoyens. Renseignements pris, il s'agit de perquisitions menées dans la région. « Nous avons entre 6 et 10 mandats de perquisition pour la Province de Namur. Cela se passe sur Hamois et dans les alentours. Il y en a un ou deux aussi pour la province de Luxembourg », explique le chef de corps de la zone Condroz-Famenne Jean-Pierre Descy. « Elles sont menées dans le cadre d'un dossier actuellement à l'instruction. Une cinquantaine de policiers sont mobilisés. Essentiellement de la zone Condroz-Famenne, mais aussi des zones Haute-Meuse, Namur et Marche (Famenne-Ardenne). Nous avons un appui aérien avec hélicoptère et drone ainsi que des maîtres-chiens. »

Les autorités judiciaires et policières restent pour l'instant discrètes sur le motif de ces perquisitions. Stupéfiants ? Vols ? Armes ? « Cela recouvre plusieurs domaines infractionnels, en lien avec d'autres dossier en cours", nous dit-on.