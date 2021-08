Fraîchement arrivés d’Allemagne, pas moins de 18 vélos électriques vintage serviront désormais de véhicules afin de découvrir la région des lacs de l'Eau d'Heure. Henry Bruno, gérant du Relais de Falemprise, propose désormais des balades guidées d’environ une heure sur les lacs au départ du Relais même. La selle de ces vélos possède une très grande assise qui permet, pour certains modèles, à un enfant d'accompagner un adulte. La puissance des batteries rend la balade accessible à toute personne jeune ou moins jeune.

Pour cela, il faut réserver votre balade sur le site, www.falemprise.be , où il est possible également de réserver les activités proposées au Relais de Falemprise telles que le pédalo, le mini-golf ou le parc Mini-Jones, parc de jeux gonflables pour enfants. Ouvert dès le 28 juin, dépendant de la météo tout de même, le site est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 20h jusqu’au 29 août. En septembre, ouverture les week-ends uniquement. L’heure d’ouverture reste la même, mais la fermeture est avancée à 19h.