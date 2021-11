On connaissait le principe des boîtes à livres dans les villages. Il s’étend désormais aux gares. Dans le cadre de "La vie en gare !", la SNCB équipe plusieurs gares d’une boîte à livres, où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, facilitant ainsi l’accès à la culture. Dans la province de Namur, les boîtes à livres ont été installées dans les gares de Ciney, Gembloux et Tamines.

"La plupart des voyageurs considèrent leur trajet en train comme du temps pour soi, un moment où ils peuvent se détendre. Un voyageur sur cinq déclare prendre ce temps pour lire un livre", indique la SNCB dans un communiqué.

Le concept a été élaboré par des élèves et conçu par une entreprise de travail adapté. Il fait la part belle au recyclage en réutilisant d’anciens éléments de trains. Ces boîtes font l’objet d’une gestion participative sous la responsabilité de la SNCB, en collaboration avec certaines bibliothèques communales et des parrains ou marraines volontaires parmi les collaborateurs de la SNCB.