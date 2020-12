Le conseil communal de Dinant a approuvé, ce lundi soir, l'octroi de chèques-cadeaux aux membres du personnel communal dinantais. Ces chèques sont à utiliser dans les commerces locaux, inscrits sur la plateforme Boncado, et sont d'une valeur de 40€. « Un budget de 8.680€ a été débloqué pour cela, avec l'avis favorable de la directrice financière de la Ville et des différents syndicats. Il s'agit d'une opération qui se fait déjà dans d'autres communes et qui vise à soutenir les commerces locaux et à remercier les commerçants pour les différents efforts consentis », a indiqué le bourgmestre Axel Tixhon.