Durant l'été 2017, plusieurs vols qualifiés ont été commis dans des chalets, secondes résidences, halls de sport, etc. de la commune de Gedinne. L'un des auteurs des faits, âgé de 21 ans à ce moment-là, a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Quinze mois de prison ont été requis par le parquet de Namur qui ne s'est pas opposé à une peine de travail de 150h.

C'est la vigilance des services de police qui a permis de mettre fin à cette vague de vols. « Le 23 août 2017, des policiers ont aperçu de la lumière dans un bâtiment de l'école communale de Gedinne, où un vol avait été commis quelques jours plus tôt. Sur place, il n'y avait plus personne mais ils ont entendu des voix à proximité. C'était un groupe de jeunes. Dont deux mineurs qui semblaient terrorisés à la vue des policiers. L'un d'eux a rapidement lâché le morceau », a indiqué le parquet de Namur.

Ce qui a débouché sur l'interpellation du prévenu à qui on reproche donc plusieurs vols (et tentatives) mais aussi des dégradations. En effet, portes et murs ont parfois été détruits dans les lieux qu'il visitait. Dans la seconde résidence d'une dame âgée, il a été jusqu'à taguer des croix gammées. « Et ce pour le plaisir. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête », s'est étonné le président du tribunal. « J'habitais chez ma mère, les relations n'étaient pas bonnes. Je sortais beaucoup et mes fréquentations étaient mauvaises », a expliqué le prévenu. Jugement le 31 mars.