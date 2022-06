En novembre 2020, un incendie s’est déclaré sur un site utilisé par un entrepreneur de la région de Philippeville pour déposer de la sciure. Des déchets dangereux se trouvaient sous la sciure : du plastique, de la frigolite, des Eternit, du bois imprégné, de l’isolant,… Au total, près de 729 mètres cubes étaient entreposés à cet endroit. Suite à l’incendie, l’air est vite devenu irrespirable pour le voisinage.

L’entrepreneur et sa société étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Namur pour plusieurs infractions : avoir mélangé des déchets dangereux à d’autres, ne pas avoir géré ces déchets via une filière appropriée, avoir dissimulé la nature de ces déchets et, vu le volume, avoir modifié le relief du sol sans permis.

Ce lundi matin, le tribunal a condamné l’entrepreneur et sa société à une amende de 4.000€ chacun, avec un sursis pour la moitié de la somme.