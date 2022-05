Des déchets en feu à Ciney Dinant - Ciney S.M Des déchets étaient en feu, ce jeudi matin, rue d'Yvoir à Ciney. © Dinaphi

Les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés pour un feu de déchets, ce jeudi matin, rue d'Yvoir en face des établissements Ronveaux. Ceux-ci se sont rendus sur place avec deux autopompes de Ciney et d'Yvoir et une auto-échelle de Dinant et ont rapidement maîtrisé l'incendie.