Des devoirs d'enquête complémentaires aux perquisitions qui ont eu lieu le 21 janvier à Emptinne (Ndlr : et ailleurs dans la région), sont menés ce jeudi entre le lieu-dit « Belle-Maison » et la place communale. « L'opération de ce jour prend place dans la suite des perquisitions effectuées le 21 janvier dernier à la demande d'un juge d'instruction. Pour ce dossier judiciaire, des devoirs complémentaires ont été diligentés sur une vaste parcelle de terrain abritant plusieurs logements. Nous ne sommes pas autorisés à en dire davantage à ce stade. La durée exacte de ces devoirs d'enquête ne peut être déterminée pour le moment. Environ 30 policiers de la zone de police, 10 militaires et un appui de la police fédérale composent les forces en présence. Il pourrait y avoir des perturbations de trafic au niveau de la chaussée de Marche », indique le chef de corps de la zone Condroz-Famenne Jean-Pierre Descy.

Pour rappel, les perquisitions menées il y a deux semaines ont été réalisées dans le cadre de la législation sur les armes. Plusieurs armes ont été saisies et trois personnes ont été privées de liberté.