Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux événements sont annulés dans les différents communes belges dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Celles de Dinant et alentours n'y échappent pas.

Dinant

Le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon a pris un arrêté ce jeudi après-midi interdisant toute organisation d'événement ou de manifestation ouvert au public ou organisé sur le domaine public, en intérieur comme en extérieur, jusqu'au 31 mars à 23h59.

Anhée

Même décision à Anhée. Afin de lutter contre la diffusion du Coronavirus, et après réunion avec le Gouverneur provincial, le Collège communal a décidé de restreindre les rassemblements de personnes et les voyages scolaires jusqu'au 15 avril 2020. Deux arrêtés ont été pris par le Collège communal réuni ce 12 mars 2020. Les deux mesures principales de ces arrêtés sont les suivantes:

Sont interdits jusqu’au 15 avril 2020 à 23h59 sur le territoire de la commune d’Anhée,

- Les manifestations et événements rassemblant des personnes en lieux clos et couverts ;

- Les manifestations et événements présentant des risques parce qu’ils rassemblent une population de personnes à risques et/ou sont caractérisés par une forte mixité d’âge et/ou par une promiscuité importante.

Les voyages scolaires de plus d’un jour des écoles situées sur le territoire communal d’Anhée sont également interdits jusqu’au 15 avril 2020 inclus.

Onhaye

À Onhaye, les grands feux de Sommière et Onhaye sont annulés. La fête scolaire de l école d Anthée est reportée de même que le chapitre de la Confrérie Li Crochon.

Yvoir

A Yvoir, la plupart des événements programmés jusqu'au 10 avril prochain dans la commune sont annulés ou reportés. « Une information officielle est imminente », explique t-on à la Ville.

Hamois

Ce sont 14 événements qui passent à la trappe : le Grand feu de Mohiville et de Hamois (soirées mais pas les bûchers), le grand feu de la Spirale, le dîner boulettes de l'école de Schaltin, le Repair informatique à l'espace comtal à Emptinne, la réunion des 3X20 à Emptinne, le déjeuner des grands-parents de l'école de Hamois, le café littéraire à Emptinne, le souper du Patro de Schaltin, l'expo : Les collectionneurs à l’Office de la culture à Hamois, la bourse aux vêtements à l’école de Natoye, la balade intergénérationnelle à Schaltin, l'expo art et 3D à l’Office de la Culture à Hamois et le goûter de Pâques des Aines de Natoye.

Houyet

A Houyet, dix événements sont annulés mais d'autres sont néanmoins maintenus. La liste : https://houyet.be/2020/03/coronavirus/?fbclid=IwAR1GN6CaJM4Q8FAKfEUQHWcPsmvengRk_3pRZ6MX9DyuAgvI5skhwzcIXhk

Ciney

21 événements qui ont été annulés : https://www.dhnet.be/regions/namur/dinant-ciney/21-evenements-annules-a-ciney-en-raison-du-coronavirus-5e6a1aac9978e201d8b55651