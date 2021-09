Cet électricien de la région d’Hastière, qui comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur, s’est lancé très tôt dans la profession. Ses affaires ont rapidement bien fonctionné. Il s’est mis à travailler en sous-traitance pour une importante entreprise de la région. Quand celle-ci a rencontré des difficultés financières, les choses se sont compliquées pour notre homme, qui s’est retrouvé dans la même situation.

Pour tenter de s’en sortir, il a émis 12 fausses factures à destination des connaissances, pour un montant de 48.300 euros, et a fait appel à un organisme de financement. Il a perçu les sommes facturées avant de rédiger des notes de crédit, sans réaliser les travaux qui étaient prévus, travaux que les complices ont pourtant confirmés auprès de l’organisme victime de l’escroquerie. Aujourd’hui en faillite, la société de l’entrepreneur présente un passif d’1.100.000 euros.

Devant le tribunal, en aveux des faits, il expliquait : « Je me suis senti coincé. Je savais que ce que je faisais était borderline. Je voulais à tout prix sauver mon entreprise, mais ceux qui m’ont aidé n’en peuvent rien, je suis le seul responsable, ils m’ont fait confiance et ont agi en tant qu’amis. »

L’organisme de financement, constitué partie civile, réclame le remboursement des sommes qui lui ont été soutirées et un dommage moral de 2.500 euros.

Le parquet de Namur a requis une peine de travail de 150 heures, une amende de 200 euros et une interdiction professionnelle à l’encontre du prévenu et demande la confiscation des sommes perçues. Des peines de travail de 70 heures ont été requises à l’encontre des 5 complices des infractions de faux et d’usage de faux, qui ont validé des prestations qui n’ont jamais eu lieu.

Le conseil du principal prévenu, en aveux, plaide pour lui une suspension ou un sursis probatoire, son client s’engage par ailleurs à rembourser 1000 euros par mois pendant 4 ans. Les conseils de ses complices plaident l’acquittement ou la suspension simple du prononcé pour certaines préventions. Ils soulignent, par exemple, que leurs clients n’avaient pas l’intention de nuire et n’étaient pas les auteurs des faux , même si ils les ont validés, et qu’ils n’ont rien retiré financièrement de cette complicité.

Aujourd’hui, le prévenu a relancé une société, qui occupe 4 ouvriers. Il ne travaille plus en sous-traitance, mais n’a pas déposé ses derniers comptes, comme la loi l’y oblige et avoue avoir rencontré des difficultés financières dernièrement, à cause du Covid. L’affaire a été mise en continuation au 20 octobre, le jugement est attendu le 17 novembre.