La bourgmestre de Houyet Hélène Lebrun a lancé lundi un appel aux logements, d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois, pour pouvoir reloger des familles de Houyet et de Wanlin qui ne pourront pas rentrer rapidement dans leur habitation, au vu de l'ampleur des travaux à réaliser suite aux inondations de la semaine passée. La commune recherche des appartements, maisons ou gîtes disponibles et non loués actuellement, idéalement meublés. "Beaucoup ont déjà fait leurs propositions via Facebook mais il est difficile de tout centraliser. Dès lors, nous demandons d'écrire uniquement à l'adresse administration.communale@houyet.be en indiquant les coordonnées, l'adresse du logement, le nombre de lits, tout en précisant s'il est adapté aux personnes à mobilité réduite ou pas, si le logement peut accepter des animaux (en l'occurrence des chiens) ou pas", précise la bourgmestre Hélène Lebrun.

Cette dernière précise par ailleurs que les sinistrés qui ont besoin d'être relogés et qui ne se sont pas encore déclarés peuvent contacter la commune via cette même adresse mail, ou par téléphone au 08/266.68.80 (CPAS) ou au 08/267.69.74 (commune)