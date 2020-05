Mardi, au lendemain de la réunion de la Commision des finances et des affaires économiques de Dinant, le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon a affirmé que des mesures concrètes pour aider les commerçants seraient présentées publiquement ce jeudi matin. C'est chose faite. Une stratégie globale et structurée sur laquelle des experts de l'UCM et du BEP ont marqué un avis favorable. « On n'a pas fait une addition au bord d'une table... », a indiqué Axel Tixhon en référence à l'opposition qui, lundi soir, a avancé un montant de 743.000€ de taxes qui aurait pu ne pas être prélevé.

Parmi cette stratégie figure trois suppressions de taxes. Celles sur les enseignes (33.000€ et 212 Dinantais concernés), celle sur les débits de boissons (7.000€ et 35 Dinantais concernés) et la redevance sur le droit de quai, nouvelle taxe qui devait être mise en place en 2020 et qui devait rapporter 50.000€. Des réductions de taxes sont également au menu. Une diminution de 40% sur la taxe sur les embarcations (36.000€) et sur les campings (8.000€). « L’effort consenti par la Ville via ces suppressions et réductions de taux s’élève donc à 134.000€ », précise la majorité. Ces propositions feront l'objet d'un vote lors du prochain conseil communal prévu le 18 mai.

La taxe sur les terrasses, elle, reste maintenue. Mais elle ne sera appliquée que lorsqu'elles pourront être installées, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Le prix au m², lui, ne changera pas. « C'est dans le règlement, on ne peut pas modifier le tarif », précise Axel Tixhon. En compensation, ces terrasses pourront rester toute l'année, au lieu d'une fin prévue le 1er novembre. « En espérant avoir un automne clément. » Quant aux deux diminutions de taxes, si la situation n'évoluait pas favorablement (NdlR : la descente de la Lesse n'est pour l'instant pas encore autorisée), le taux de 40% pourra être revu à la hausse.

A ces suppressions et diminutions s'ajoute un montant de 300.000€, perte financière estimée et induite par les mesures de confinement sur le budget communal de l’année 2020. A savoir 100.000€ pour le stationnement, 40.000€ pour les séjours, 40.000€ pour les spectacles et investissements et 25.000€ pour les terrasses. Ces pertes seront compensées à hauteur de 220.000€ via des économies à différents niveaux. La Ville est également en négociations avec le SPW afin d’obtenir l’annulation du paiement de la concession de la Croisette et soutient le Syndicat d’Initiative pour obtenir le report du prêt « mobilier de terrasse » ce qui engendrerait, en cas d’issue favorable, un report également pour les commerçants

« Dinant – Un ticket avec mon commerçant »

Parallèlement à ces mesures, la Ville de Dinant souhaite donner un coup de boost au redémarrage du secteur commercial. En collaboration avec l'ADL et les commerçants, l'opération « Dinant – Un ticket avec mon commerçant » qui porte sur plusieurs axes va voir le jour. Différentes actions vont être mises en place. « Via Ticket Cado, par exemple, qui commercialise des bons d'achat pour les commerçants inscrits. A l'achat de 25€, la Ville offrira 5€. Un budget de 25.000€ est débloqué. Cela représente 5.000 bons et donc un potentiel de 150.000€ réinjectés », précise l'échevin Laurent Belot. Tous les commerces dinantais sont concernés. Chaque commerçant recevra également 50 cartes parking donnant droit à sept jours de parking gratuit. Dès 25€ d'achat, le client en recevra une. « L'objectif est de le faire revenir. » Enfin, l’inscription gratuite pour chaque commerçant sur le site shopping.dinant.be, qui permet la vente en ligne, est relancée.

Diminution des traitements impossible

Enfin, l'opposition avait suggéré une diminution de 20% du traitement annuel des mandataires communaux, échevins et conseillers communaux compris, pour un montant de 67.000 euros. « Renoncer à un jeton de présence que l'administration communale doit payer ou à un salaire fixé par la Région wallonne n'est pas permis. Mais un élu fait ce qu'il veut de l'argent perçu. L'une des manières de ne pas toucher l'argent est par exemple de ne pas signer le registre des présences. Or, lundi lors de la Commision des finances, tout le monde l'a signé. Opposition comprise », termine Axel Tixhon.