A l'occasion des fêtes de fin d'année, le père Noël et son cousin, Guy Relande, ont pris les rennes du camion du Centre culturel de Beauraing. A partir du 10 décembre, ils parcourront à bord de ce camion camion, les villages de la commune pour disperser les notes de musique aux enfants sages.

« Noël et Guy proposent, devant votre porte, un micro-concert tout à fait original de reprises et de compositions dans une ambiance festive de bulles et de salon. Le nombre d'arrêts du camion est limité. Il n'y aura que deux arrêts par village et, à partir de 18h30. Noël et Guy joueront dans le strict respect des mesures covid. Aucun rassemblement ne pourra avoir lieu autour du camion ou ailleurs. Les familles sont bienvenues à leur fenêtre ou sur leur seuil.

Les hôtes (et leurs voisins) veilleront également à se protéger (port du masque, et, le cas échéant, moufles, bonnets, écharpes, manteaux, ...). Le non-respect de ces quelques consignes entraînera l'annulation de la représentation », indique le centre culturel.

Les dates

Noël et Guy seront:



- le 10/12/2020 à Felenne, Winenne et Wancennes,

- le 11/12/2020 à Dion, Javingue et Sevry

- le 17/12/2020 à Froidfontaine, Vonêche et Honnay

- le 18/12/2020 à Revogne et Pondrôme

- le 22/12/2020 à Baronville, Feschaux et Wiesmes

- le 23/12/2020 à Beauraing, Gozin et Focant

Pour solliciter un passage, les habitants doivent préciser leur nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sur info@beauraing-culturel.be)