Quatorze aires de pique-nique sont en cours d'installation dans sept communes de la région Condroz-Famenne, territoire de la Maison du Tourisme qui comprend les entités de Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

L'objectif de ce projet est d'augmenter la qualité et l'attractivité des chemins de promenades. La totalité des aires devraient être installées d'ici la fin de l’année.

L’ensemble de ces aires de pique-nique sont construites en bois massif avec des essences indigènes provenant de la région. Elles présentent un caractère original, créatif et artistique en lien avec les caractéristiques naturelles et culturelles du territoire et permettent d’accueillir des familles avec de jeunes enfants et des personnes à mobilité réduite (PMR). Sur les quatorze aires de pique-nique, il y a neuf modèles différents.

Ce projet, d’un budget total de 70.000 euros, est mené par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, en collaboration avec le GAL Pays des Tiges et Chavées et le GAL Condroz-Famenne, grâce aux soutiens financiers de la Région wallonne, de l’Europe et les 7 communes.

Par exemple, à Ciney, le long du Ravel, près des anciens fours à chaux, se dresse la table « Haute couture ». Son majestueux pied est une ancienne scie à ruban qui symbolise l’artisan scieur occupé à coudre du bois… et les 2 roues font penser à celles d’un vélo. Les différentes hauteurs de bancs et de tables permettent aux plus petits comme aux plus grands de trouver la place idéale.Cette table a été conçue par Alexandre Rossignon – Norska

A Evelette (Ohey), au bout du chemin des Comognes et à Porcheresse (Havelange) : à côté de l’église, on retrouve une étrange construction qui se nomme « Condroz » car elle est constituée de larges dosses en alternance avec des planches d’écoulement en creux qui rappellent les tiges et Chavées. Cette structure accueille un parking vélo et un jeu d’équilibre en forme de serpent. Ces tables ont été conçues par Etienne Lorent de Nature&Bois.

Localisation des prochaines aires de pique-nique :

Installation prévue pour la fin de l’année 2020 – début 2021