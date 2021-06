Mi-février, en pleine période de reproduction, le couple alpha de loups arctiques, Gery et Keysa, ne se quittait plus. Un comportement observé par les soigneurs qui présageait de futures naissances. Et les soigneurs ne s’étaient pas trompés ! Keysa est entrée en tanière le 17 avril et quelques jours plus tard, les soigneurs ont aperçu avec joie 5 louveteaux. Un premier check-up (pesée, sexage, pose d’une puce d’identification, auscultation cardiaque, palpation des organes/ganglions et vermifuge) a eu lieu en présence du vétérinaire du Parc, Goulven, et des soigneurs. Verdict : 3 femelles et 2 mâles en pleine forme, pour un poids allant de 3,800kg à 4,600kg ! Pour l’heure, ces cinq adorables boules de poils se portent à merveille et font leurs premiers pas dans le Parc sous le regard protecteur de leurs parents et de toute la meute !

Après le troupeau de bisons qui s’est agrandi il y a quelques jours avec la naissance d’une petite femelle, c’est au tour de la meute de loups arctiques de compter de nouveaux membres. En effet, Keysa, la femelle du couple alpha, a donné naissance à 5 louveteaux ! L’événement était attendu par les soigneurs avec impatience.