En raison de la météo favorable annoncée ces prochains jours, les autorités communales rochefortoises ont émis des recommandations en matière de consommation d’eau. Elles veulent éviter une pénurie durant l’été, indique lundi la bourgmestre faisant fonction, Corine Mullens.

"Le service technique communal nous a demandés d’être vigilants. On a l’impression qu’il a beaucoup plu ces derniers temps et que les ressources sont bonnes mais la sonnette d’alarme est déjà tirée", précise la bourgmestre.

Remplir les citernes, piscines, jacuzzi, etc. de nuit et à faible débit, favoriser les arrosages tôt le matin, tard le soir et durant la nuit et arroser les parterres et massifs fleuris "pied par pied" ou via un goutte-à-goutte, et non au jet font partie des recommandations. "En temps normal, nous avons besoin de 30 à 40m³ d’eau/heure. Mais en été, on passe à 60-70m³/heure. On sait qu’on va avoir besoin de quantités d’eau beaucoup plus importantes, raison pour laquelle ces recommandations sont émises en attendant une éventuelle ordonnance de police interdisant certains types de consommation. Cela dépendra des éventuelles précipitations ces prochaines semaines", termine la bourgmestre.