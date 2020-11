Des ruches du Miel de Villers-Le-Gambon ont été fortement endommagées ce week-end. Par qui ? On ne sait pas encore. Au grand désarroi de notre apiculteur, qui n’a pas hésité à partager sa colère sur les réseaux sociaux.

« Je suis dégoûté. Espèce d’enfoirés, bande de minables (sic) ! vous avez de la chance que je ne sois pas arrivé pendant que vous vous amusiez. Mais je sais que vous avez passé un sale quart d’heure, car vous n’avez pas eu le temps de détruire les deux autres ruches. Les abeilles défendent toujours leur abri et quand vous avez défoncé la première ruche, vous avez été certainement surpris quand elles vous ont attaqués », a-t-il écrit.

On peut donc supposer que la ou les personne(s) sont peut-être allées à l’hôpital se faire soigner. C’est ce que pensent une majorité de citoyens qui ont commenté la publication, laquelle a quand même été partagée plus de 725 fois en deux jours à peine. La police ne devrait pas tarder à retrouver le(s) auteur(s). Ce lundi, l’apiculteur annonce quand même que certaines abeilles ont échappé au massacre. « A notre grande surprise, nous avons trouvé des abeilles vivantes au milieu de la ruche défoncée sur le sol. Pour survivre et résister au froid, les abeilles se rassemblent et forment une grappe très serrée. La reine n’a pas été écrasée, la colonie survivra. Mais l’apiculteur n’oubliera pas », dit-il.

https://www.facebook.com/mieldevillerslegambon/?ref=page_internal

L.T.