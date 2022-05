Le Collège provincial de Namur a récemment approuvé à l’unanimité le contenu du dossier soumis par la direction du Domaine provincial de Chevetogne, concernant un appel à projet des Fonds européens FEDER.

Le dossier qui a également été déposé auprès de l’administration Wallonne comporte trois projets, centrés sur la transition énergétique du Domaine provincial. Le premier projet concerne la réalisation de carports photovoltaïques au-dessus du grand parking, particulièrement bien exposé au soleil. Budget : 705.000 € TVAC. Ce projet vise premièrement à réduire la part d’électricité provenant du réseau consommée au sein du Domaine. "Actuellement, l’éolienne ne couvre que le tiers des besoins", indique-t-on au Domaine. Il vise également à ombrager les véhicules des visiteurs et réduire leur consommation de climatisation tout en permettant de recharger leurs véhicules électriques. Ces carports permettront également de récupérer les eaux de pluie et de les diriger vers des zones humides temporaires, riches en biodiversités, créées à proximité et dédiées à leur absorption.

Le second projet (480.000€ TVAC) vise la neutralité énergétique pour le complexe des classes de forêt. Cela passera par la rénovation d’une vaste toiture en utilisant des isolants biosourcés, afin de réduire drastiquement la consommation de chauffage. Cette rénovation permettra aussi la production d’électricité sur près de 200 m2 de toitures exposées plein sud et prévenir la surchauffe du bâtiment par la mise en œuvre d’une toiture végétalisée extensive en face nord. La production d’eau chaude sanitaire et de chauffage sera également complètement revue. "Pour une question de cohérence, il est important pour l’équipe du Domaine et en particulier pour les animateurs des classes, que le complexe qui est dédié à la transmission pédagogique soit exemplaire en matière énergétique et de matériaux utilisés respectueux de l’environnement."

Le troisième projet vise la production d’énergie hydroélectrique grâce à de petites génératrices qui peuvent prendre le relais des panneaux photovoltaïques en période pluvieuse et/ou hivernale. Le tout dans le respect de la vie dans les différents cours d’eau.

Ces trois projets s’inscrivent dans une vision plus large visant à réduire les émissions polluantes des visiteurs lors de leurs trajets vers le parc mais également au sein du parc. "Le Domaine provincial souhaite démontrer que la protection de l’environnement et de la biodiversité n’est pas antagoniste avec une activité humaine, qui plus est de loisir."